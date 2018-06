Sem Lula, Bolsonaro e Marina lideram intenções de voto

Pesquisa Datafolha mostra corrida eleitoral indefinida

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RS) e a ex-senadora Marina Silva (Rede) despontaram como líderes de uma pesquisa que o Datafolha realizou, na semana passada, para conhecer a intenção de voto dos eleitores.

O instituto entrevistou 2.824 eleitores de 174 municípios brasileitos na quarta (6) e na quinta-feira (7). A pesquisa foi feita logo após o fim da greve dos caminhoneiros, que causou transtornos e desabastecimento de norte a sul do país. Em cinco dos nove cenários apresentados aos entrevistados, o ex-presidente Lula (PT), preso há dois meses, não seria candidato.

O resultado trouxe Bolsonaro na liderança, com 19% das intenções de voto, seguido por Marina, com 15%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), teve entre 10 e 11% das preferências, tecnicamente empatado com Geraldo Alckmin (PSDB), que teve 7%. Álvaro Dias (Podemos) alcançou 4%.

Manuela D'Ávila (PC do B) e Rodrigo Maia (DEM) oscilaram entre 1% e 2%. Aldo Rebelo (SDD), Fernando Collor de Mello (PTC), Flávio Rocha (PRB), Guilherme Afif (PSD), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo), João Goulart Filho (PPL), Josué Alencar (PR) e Levy Fidelix (PRTB) ficaram entre 0 e 1%. Paulo Rabello de Castro (PSC) não alcançou 1% em nenhum cenário.

Sem opções

A pesquisa do Datafolha indica que muitos eleitores não encontram alternativas sem Lula para o segundo turno. Nos cenários em que o líder petista não aparece, o número de eleitores dispostos a votar em branco ou nulo voto supera o de apoiadores do candidato vencedor.

Na sexta-feira (8), o PT lançou a pré-candidatura de Lula, em Minas Gerais, mesmo com o ex-presidente cumprindo pensa pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Caso o registro da candidatura seja cassado pela justiça eleitoral, podem ser indicados à concorrer o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (SP), e o ex-governador da Bahia Jaques Wagner (BA). Ambos aparecem com 1% na pesquisa.

Segundo turno

Em um dos cenários apresentados na pesquisa, Lula disputa o segundo turno. Venceria Bolsonaro, Marina e Ciro com índices entre 46% e 49%. Sem Lula, Marina teria mais chances de vencer, de acordo com o levantamento. Ganharia de Bolsonaro e Alkimin com 42% das intenções de voto.