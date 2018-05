Sem foro, deputados convocam comissão para tentar ampliar restrições

Poucas horas depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pela restrição do foro privilegiado para deputados e senadores, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou para a próxima quarta-feira (9) a comissão especial que vai tratar sobre o tema na Casa.

O colegiado, que ainda não teve os integrantes indicados, irá analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 333/17, que limita o foro de forma mais ampla, incluindo inclusive membros do Judiciário e do Ministério Público, que ficaram de fora da decisão do Supremo. A comissão especial será formada por 35 deputados, sendo que oito vagas ainda precisam ser preenchidas.