Sem detalhes, Temer diz que o governo enfrenta 'embaraços'

Durante discurso em evento realizado em São Paulo, o presidente afirmou que há "gente disposta a desestabilizar o país"

O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira (2) que o governo tem sido alvo de "oposições" e "embaraços" e que há pessoas "irresponsáveis" dispostas a "desestabilizar o país". As declarações foram dadas durante o Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, realizado em São Paulo.



"Nesses quase dois anos de governo não foram poucos os embaraços e as oposições que sofremos. Até de gente disposta a desestabilizar o país com gestos extremamente irresponsáveis que têm, naturalmente, repercussão internacional", afirmou o chefe do Executivo. Durante o pronunciamento, Temer não citou nomes ou detalhes.



A fala ocorre quatro dias após a deflagração da Operação Skala, que prendeu aliados do presidente. O inqúerito apura decreto assinado por Temer em 2017 que ampliou o prazo de concessões de empresas do setor de portos. Há suspeitas de que a edição foi feita por meio do pagamento de propina.



Entre os investigados estão o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República; o ex-coronel João Baptista Lima Filho; João Baptista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo e o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi.



Economia

Durante o encontro, Temer destacou que o comércio entre o Brasil e os países árabes chegoua US$ 20 bilhões em 2017, correspondendo a um aumento anual de 20%. "Convido aqui todos os presentes, brasileiros de nascimento ou de coração, a serem nossos parceiros nessa caminhada. Invistamos no Brasil. Vale a pena", finalizou



Com informações da Agência Brasil*