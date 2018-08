Sem consenso, MDB oficializa Meirelles candidato nesta quinta (2)

Presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PE) não pretende comparecer à convenção nacional da legenda, em Brasília

O MDB oficializa na manhã desta quinta-feira (2) a candidatura de Henrique Meirelles à Presidência da República. O nome do ex-ministro da Fazenda de Michel Temer é tido como certo pelo Palácio do Planalto, com maioria garantida. Contudo, a indicação enfrenta críticas desde o anúncio.



O encontro nacional, realizado em Brasília, não terá a participação de parlamentares como o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PE), e o senador Renan Calheiros (AL), que não apoiam a candidatura de Meirelles. A posição de ambos, no entanto, não é exatamente a mesma.



Calheiros afirmou em visita realizada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em julho que apoia a candidatura do petista. Na ocasião, ele afirmou que Meirelles não é "originário" do MDB e que o partido, na verdade, não tem um pré-candidato caso vá para a disputa eleitoral representado por ele. Já Eunício Oliveira afirma que Geraldo Alckmin (PSDB) é um nome mais forte.



O senador Roberto Requião (PR) discorda da obstrução dos políticos contrários à candidatura de Meirelles. Para ele, quem discorda precisa se impor. "Quem não vai, está apoiando Meirelles. Porque a convenção é por maioria de votos presentes", disse ao Destak.



O parlamentar defende que o MDB não deveria lançar uma candidatura, ressaltando a rejeição do governo de Temer. "O Meirelles atrapalha o MDB no Brasil inteiro. Ele representa um governo que tem 1% de apoio. Joga para baixo deputados, senadores, governadores", disse.



Estratégia



Ainda segundo Requião, o MDB pode ajudar os tucanos. "No meu raciocínio o Meirelles é uma jogada do PSDB para absorver a rejeição ao governo do Temer e do Meirelles e abrir espaço para o crescimento do Alckmin", afirmou.