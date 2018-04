Sem delações da Odebrecht, processos contra Lula em Curitiba podem enfraquecer

STF decidiu que Sérgio Moro não pode usar as colaborações em processos contra ex-presidente

Conhecida como delação do fim do mundo, a colaboração premiada de executivos da Odebrecht não pode mais ser usadas pelo juiz federal Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).



Com isso, os dois processos que aguardam a sentença do juiz Sérgio Moro podem ficar enfraquecidos, já que Moro não poderá utilizar a delação ao julgar as denúncias, apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF). Nas delações, os executivos afirmam oferecer vantagem indevida pela reforma do sítio Atibaia, atribuído ao ex-presidente, e também pela aquisição de terreno para abrigar o Instituto Lula.



Os promotores atribuíam o favorecimento a contratos com a Petrobras, mas para a maioria dos ministros não houve prova de ligação com a estatal. Desta forma, as delações devem ser encaminhadas para a Justiça de São Paulo, onde os crimes foram supostamente cometidos.



O STF não descarta a tese de que a relação de Lula com o Grupo pode ter motivado o crime, mas contradiz bases dos promotores. Os advogados de Lula estudam medidas para tirar Moro de outras ações contra o petista. Para eles, a decisão do STF confirma que os processos não deveriam estar na Justiça de Curitiba.



Denúncias

No caso do sítio de Atibaia, o MPF cita três contratos da Petrobras, e alega que cerca de 1% a 3% do valor das licitações foram desviados para o PT e agentes públicos. A ação está na fase de ouvir testemunhas de defesa. No caso do Instituto Lula, o MPF sustenta que o Grupo Odebrecht teria oferecido R$ 12 milhões para aquisição de terreno para a sede da entidade. O processo aguarda alegações finais para conclusão.



Lula já cumpre prisão em Curitiba pela condenação no caso do triplex do Guarujá. A pena do ex-presidente é de 12 anos e um mês de detenção.