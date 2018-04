Segunda Turma do STF rejeita denúncia contra deputados do PP

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta terça-feira (17), por unanimidade, uma denúncia de corrupção contra os deputados João Otávio Germano (PP-RS) e Luiz Fernando Faria (PP-MG) no âmbito da Operação Lava Jato.

A denúncia contra os parlamentares foi oferecida em abril de 2017 pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), os deputados pediram aos donos da empresa Fidens Engenharia, em 2010, o valor de R$ 200 mil para ser entregue a Paulo Roberto Costa, que na época ocupava o cargo de diretor de Abastecimento da Petrobras e delator.



Em troca, ainda de acordo com a PGR, o executivo incluiria a empreiteira em processos licitatórios do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Ao rejeitar a denúncia, o ministro Edson Fachin - relator das investigações da Lava Jato na Suprema Corte - argumentou que o próprio Paulo Roberto Costa disse, em sua delação, que não houve favorecimento da empresa em licitações da Petrobras, mas apenas a inclusão de seu nome em convites nos certames.

De acordo com Fachin, "a dinâmica fática estabelecida na peça acusatória não evidencia conexão entre a vantagem supostamente auferida pelo colaborador Paulo Roberto Costa e a contrapartida por ele oferecida em benefício da empresa Fidens Engenharia S/A, em contratos, repita-se, que não consegue sequer especificar". Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello seguiram o voto do relator.





* Com informações da Agência Brasil