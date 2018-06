Segunda Turma do STF concede liberdade para José Dirceu

Segundo advogado do petista, Roberto Podval, petista poderá deixar a Penitenciária da Papuda ainda nesta terça (26)

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu no começo da tarde desta terça-feira (26) habeas corpus concedendo a liberdade ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. O petista está detido na Penitenciária da Papuda desde o último dia 18 de maio, onde cumpre pena por condenação na Operação Lava Jato.



Segundo o advogado do petista, Roberto Podval, a defesa teve acesso até o momento ao voto resumido dos ministros que integram a Segunda Turma, e no material que foi divulgado até o momento não há nenhum tipo de restrição que deverá ser cumprida pelo ex-ministro, como o uso de tornozeleira eletrônica.



" Essa era a nossa expectativa (da concessão do habeas corpus). Esta é mais uma etapa num processo longo que temos", afirmou o advogado.



O ex-ministro do governo Lula foi condenado há mais de 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no processo que investigou as irregularidades na diretoria de Serviços da Petrobras, que era encabeçada por Renato Duque, já preso.



Dirceu é acusado de ter recebido R$ 12 milhões em propina da Engevix, por meio de contratos superfaturados com a diretoria de serviços da Petrobras. A defesa de Dirceu nega as acusações e havia considerado a ordem de prisão como um fato "desnecessário. Inicialmente, a decisão determinava que Dirceu cumprisse pena em Curitiba.