Saiba quais são as primeiras ações que perderam foro privilegiado

Com a restrição da prerrogativa aprovada nesta quinta-feira (3), o ministro Dias Toffoli já despachou sete processos para outras instâncias

Um dia após a restrição do foro privilegiado, aprovada nesta quinta-feira (3), o ministro Dias Toffoli despachou sete ações de sua relatoria que perderam a prerrogativa. Conforme o que foi acertado entre os magistrados, a manutenção ou não da jurisprudência dos processos que já tramitam no Supremo serão analisados caso a caso.



O chamado "foro privilegiado" é uma prerrogativa que determinadas autoridades que ocupam cargo público para serem julgadas diretamente por instância superior. A regra existe na legislação brasileira com o entendimento de que é necessária certa reserva mais distante de políticas regionais para julgar agentes públicos. Contudo, promotores criticam, afirmando que grande parte dos casos acabam prescrevendo aguardando análise.



O STF determinou que deputados federais e senadores , dois dos cargos que tem direito ao foro, só poderão ser julgados com a prerrogativa se a denúncia for referente a crimes cometidos durante o mandato e em razão das funções do serviço público. Antes, qualquer crime seria analizado pela Corte. A partir da fase de apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar a ação não poderá mais ser alterada caso o réu mude de cargo.



A alteração não é automática. Ao decidir quais processos devem ser enviados para outras instâncias ou não, os ministros devem analisar o estado do trâmite está avançado ou não, para não causar mais morosidade. Os primeiros processos, relatados por Toffoli, que perderam o foro são os dos seguintes réus:



- Deputado Alberto Fraga (DEM-DF): denúncia de porte ilegal de arma, crime cometido em 2011, antes de assumir o cargo. Já possui condenação de 4 anos de reclusão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).



- Deputado Roberto Góes (PDT-AP): denúncia por irregularidade no pagamento de funcionários, quando era Prefeito de Macapá, que aumentou a despesa do governo do município em 180%.



- Helder Salomão (PT-ES): denúncia de fraude em contrato público. No caso, a investigação aponta que ele permitia a concessão de táxi sem licitação. O crime teria sido cometido entre 2011 e 2014, durante o mandato de prefeito de Cariacica (ES).



- Deputado Marcos Reátegui (PSD-AP): denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro, quando ocupava o cargo de procurador no Ministério Público de Macapá, em 2014. Ele é suspeito de favorecer celebração de acordo extrajudicial, no valor de R$ 3.9 milhões a empresa de amigos.



- Deputado Cícero Almeida (PHS-AL): denúncia por licitação irregular no exercício do cargo de prefeito de Maceió, em 2005. Teriam sido desviados cerca de R$200 milhões dos cofres públicos.



- Deputado Hidekazu Takayama (PSC-PR): denúncia pelo crime de peculato, cometido entre 1999 e 2003, no exercício do cargo de deputado estadual do Paraná. Ele teria desviado o recurso do salário de 12 servidores, indicados por ele, que foram contratadas pela Assembleia Legislativa local.