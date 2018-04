Rubens Bueno vai relatar PEC que trata da prisão após condenação em 2ª instância na CCJ

Proposta prevê mudança na Constituição para garantir execução da pena logo após sentença condenatória em grau de recurso

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Daniel Vilela (MDB-GO), designou, nesta terça-feira (10), a relatoria da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata de mudanças nas prerrogativas para as prisões após condenação em segunda instância ao deputado Rubens Bueno (PPS-PR).



O texto que será analisado pelo colegiado é de autoria do deputado Alex Manente (PPS-SP) e prevê a alteração do artigo 5º da Constituição, que define que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória" para "que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso".



Na prática, a PEC muda o texto constitucional para garantir que a jurisprudência definida em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) - que passou a permitir o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância - seja a base para todas as decisões judiciais.



De acordo com o autor da proposta, a garantia em vigor foi estabelecida em um período pós-ditadura, quando as instituições políticas ainda corriam grandes riscos de perseguição. Hoje, ainda segundo Manente, a democracia está amadurecida e os poderes estão funcionando com "autonomia e dentro dos limites constitucionais".



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já de manifestou de forma favorável à medida. Entretanto, avalia que a PEC deve estabelecer com clareza quais as possibilidades de prisão após a definição da pena pela segunda instância. Daniel Vilela, que preside o colegiado, ressaltou que o projeto terá toda a tenção da comissão e tramitará com celeridade.



PECs travadas



Com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em andamento, a tramitação das PECs no Congresso chegou a ser suspensa. Entretanto, um novo entendimento do presidente da Câmara estabeleceu a possibilidade da apreciação desses projetos.



O Legislativo, no entanto, não poderá aprovar em plenário as mudanças definidas pelos colegiados até que o decreto da intervenção seja suspenso.