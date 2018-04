Rosa Weber nega habeas corpus de Lula e placar pode ficar em 6x5 contra o petista

Voto da ministra era o mais incerto; previsão é que o tribunal rejeite o pedido da defesa e deixe ex-presidente mais perto da prisão

Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) retomaram nesta quarta-feira (4) o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula (PT). O primeiro a votar foi o relator do caso, Edson Fachin, que também relata os processos da Operação Lava Jato no tribunal.



Ele rejeitou a concessão do habeas corpus - que é um instrumento constitucional usado quando o direito de locomoção de uma pessoa é ameaçado por uma autoridade, para coibir abuso de poder.



O segundo a falar, Gilmar Mendes, criticou o PT, mas foi favorável à concessão. O terceiro, Alexandre de Moraes, acompanhou o relator, deixando o placar em 2 a 1 contra Lula. Moraes foi contundente ao defender que a execução da pena não pode aguardar os recursos aos tribunais superiores e que o STJ não abusou de poder "em decidir com base em posição tradicional sobre execução provisória da pena".



O terceiro voto contra Lula veio do ministro Luís Roberto Barroso, que defendeu manter a decisão tomada em 2016.



A ministra Rosa Weber, que era a única incerteza sobre a votação, também negou o habeas corpus alegando que segue orientação do plenário de 2016 -na ocasião, no entanto, ela votou contra a prisão em segunda instância.



Se a previsão dos demais ministros se confirmar, o placar deve fechar em 6x5 contra Lula.