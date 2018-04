Réu, Aécio diz que recebe decisão do Supremo 'com tranquilidade'

Senador tucano vai responder pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à Justiça

O senador Aécio Neves (PSDB-MG), que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (17), disse que aceita a decisão da Primeira Turma da Corte com "tranquilidade".



"Recebo com absoluta tranquilidade a decisão da Primeira Turma. Agora eu terei a oportunidade que eu não tive até aqui, de provar, de forma clara e definitiva, a absoluta correção dos meus atos", destacou o senador.



Na sessão desta tarde votaram os ministros a favor do recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.



Aécio foi denunciado após delação feita pelo empresário Joesley Batista, do grupo J&F, no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, apresentada há mais de 10 meses, Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões em propina, em troca de sua atuação política. O senador foi acusado pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot dos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a Justiça.



"Estou sendo processado por ter aceito um empréstimo de um empresário. Portanto, dinheiro privado, de origem lícita, para pagar meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade no momento em que esses empresários, associados a membros do MPF, tentam dar a impressão de alguma ilegalidade em toda a operação, repito, privada, para se verem livres dos crimes que cometeram. É preciso que estejamos atentos aos crimes que foram cometidos por esses agentes", disse ao se manifestar sobre a imputação de corrupção passiva a qual responde.