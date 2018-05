Restrição ao foro privilegiado volta à pauta do STF nesta quarta

Ministros poderão definir critérios para enviar processos à primeira instância

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá retomar nesta quarta-feira (2) o julgamento iniciado no ano passado que deve restringir o alcance do foro privilegiado de deputados e senadores. O tema já conta com maioria da corte e deverá ser finalizado nesta tarde.



O chamado "foro privilegiado", é o direito que têm, entre outras autoridades, presidente, ministros, senadores e deputados federais de serem julgados somente pelo Supremo. Na primeira vez que entrou na pauta, oito dos 11 ministros votaram para retirar do STF ações e investigações sobre parlamentares por fatos ocorridos fora do mandato, que seriam então enviados para a primeira instância da Justiça.



Na primeira votação, em maio de 2017, o ministro Luís Roberto Barroso votou em favor de manter no STF somente processos por crimes ocorridos durante o mandato e ainda relacionados ao cargo. Na mesma ocasião, votaram em favor da proposta de Barroso os ministros Marco AurélioMello, Rosa Weber, Cármen Lúcia, EdsonFachin, LuizFux e Celso deMello.

A análise foi interrompida naquele mês e retomada em novembro, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que votou por deixar no STF apenas casos ocorridos durante o mandato, ainda que não relacionados ao cargo. Agora faltam votar os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.