Relatório da reforma do Código de Processo Penal pode ser lido esta semana

A versão final do relatório sobre a reforma do Código de Processo Penal pode ser apresentada à comissão especial da Câmara ainda esta semana. O texto foi elaborado pelo deputado João Campos (PRB-GO) e a expectativa é de que ele seja lido aos membros do colegiado na reunião da próxima terça-feira (24).



De acordo com o parecer, o tempo máximo de prisão preventiva passará para três anos e meio, prazo que atualmente é indeterminado. Além disso, o texto estabelece tempo para a realização de interceptações telefônicas - estabelecida em 60 dias prorrogáveis para até 360. Outra mudança estabelece que os embargos de declaração, recurso que pede esclarecimentos sobre uma decisão judicial, poderão ser apresentados apenas uma vez.



A primeira versão do relatório de João Campos foi apresentada na última reunião do colegiado, realizada no dia 18. Neste documento, o parlamentar recomenda que a execução da pena comece após decisões colegiadas de tribunais de Justiça, deixando claro que não seria necessário esperar até o último recurso em tribunais superiores. Este trecho é interpretado, por seus defensores, como um reforço ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) para a prisão após condenação em segunda instância.



Aprovada no Senado em 2010, a expectativa é que na Câmara o parecer seja divulgado até o fim deste mês. Em seguida, será colocado em discussão e votação. No entanto, a votação em plenário deve ficar para o segundo semestre.







* Com informações da Agência Brasil