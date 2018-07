Relator da LDO propõe que não haja aumento para servidores em 2019

O senador Dalírio Beber (PSDB-SC), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – que define as regras para o orçamento da União –, apresentou seu parecer sobre o tema ao nesta segunda-feira (2).

Uma das sugestões do relator é que o Congresso não aprove projetos que concedam reajustes e que o governo não edite medidas provisórias (MPs) para aumentar os salários dos servidores. A criação de novos cargos, empregos e funções na administração direta ou indireta da União também ficariam vetados, pela proposta.

"Fica vedada a aprovação de projeto de lei e a edição de medida provisória relativos a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras nos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ainda que com efeitos financeiros posteriores a 2019", diz o texto, que também veda o reajuste de benefícios como auxílio-alimentação e similares.

Apesar da austeridade da proposta, há exceções no plano de contingência. As áreas da saúde, segurança e educação poderão repor vagas, bem como será possível contratar servidores para as instituições federais de ensino criadas nos últimos cinco anos, e poderão ser nomeados os candidatos aprovados em concursos já em andamento, com nomeação a vencer em 2019.

O parecer de Dalírio Beber ainda prevê a destinação de 10% das emendas individuais dos parlamentares para o Ministério da Educação, e estabelece o combate à violência contra a mulher entre as prioridades das programações orçamentárias do ano que vem.

Custeio

A concessão de novos incentivos ou benefícios tributários pela União ficam proibidos, mas os existentes podem ser prorrogados, desde que o montante seja reduzido em pelo menos 10% ao ano.

A proposta recomenda a redução de pelo menos 10% nas despesas de custeio administrativo, em relação ao valor gasto em 2018. Também devem ser controlados gastos com reforma ou construção de imóveis funcionais e compra de automóveis oficiais, além de ser proibido o reajuste de verbas de gabinete aos parlamentares.

O relator da LDO justifica as propostas austeras pelos números das contas públicas. O senador destaca que, entre 2014 e 2017, a União teve déficit primário de cerca de R$ 415 bilhões. Se os cortes não forem respeitados, o déficit seguirá até, pelo menos, 2021.

"No período de 2018 a 2021, estima-se oficialmente déficit primário da ordem de mais R$ 478,0 bilhões de reais (média anual de R$115,5 bilhões). Portanto, no período de oito anos (2014 a 2021), projetam-se despesas primárias sem cobertura adequada da ordem de R$ 893,0 bilhões (11,8% do PIB projetado para 2019), as quais, por isso, elevam o estoque da dívida na mesma proporção. Essa sangria é definitivamente insustentável", afirmou Beber.

O parecer será analisado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. Depois, será votado pelo plenário do Congresso e, em seguida, será enviado para sanção ou veto do presidente Michel Temer.