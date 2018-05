Relator da comissão sobre foro privilegiado considera a prerrogativa "arcaica"

A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira (9) a comissão especial que analisará uma limitação ainda maior das autoridades julgadas por instância superior

O Congresso Nacional reuniu nesta quarta-feira (9) os deputados e senadores que integram a comissão especial que discutirá o fim do foro privilegiado, para a definição do relator do colegiado. O escolhido, Efraim Filho (DEM-PB) considera a prerrogativa "arcaica".



"O instituto do foro privilegiado tornou-se arcaico, obsoleto. Transmitindo uma mensagem de impunidade, de blindagem a crimes cometidos por autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Me parece um tom bastante forte da nossa sociedade que essa evolução institucional [o fim da prerrogativa] aconteça", afirmou.



Efraim foi o relator do tema na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em dezembro de 2017. A proposta em discussão mantém o foro apenas para presidentes e vice-presidentes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.



A comissão realizará audiências públicas sobre o tema e pode analisar emendas, com possíveis modificações. Como trata-se de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a matéria possui um trâmite limitado. A legislação brasileira proíbe mudanças na Carta Magna na vigência de intervenção federal. Com isso, a PEC só vai ao plenário após o fim do decreto que colocou o Exército no comando da segurança pública do Rio de Janeiro.



Restrição

O foro privilegiado existe com o entendimento de que instâncias superiores seriam mais adequadas para julgar autoridades públicas por estar mais distante das políticas regionais, ao contrário dos juízes estaduais. Contudo, as críticas se instalam na demora para a análise e frequentes mudanças de instâncias com a troca de cargos.



A PEC em discussão no Congresso faz uma mudança mais drástica do que a aprovada pelo STF na última quinta-feira (3). Na ocasião, os magistrados decidiram restringir o foro de parlamentares apenas a casos de crimes cometidos no mandato e em função do cargo. Antes, qualquer tipo de infração penal seria de competência da instância superior.



Nesta quarta-feira (9), o ministro Dias Toffoli solicitou que o Plenário da Corte estenda a decisão para todas as autoridades, e não somente aos parlamentares. O Supremo ainda não analisou a proposta.