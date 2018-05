Relator apresenta parecer contrário à tramitação de PECs durante intervenção

O deputado federal Leonardo Picciani (MDB-RJ) apresentou nesta quarta-feira (16) parecer contrário à tramitação de Propostas de Emenda Constitucional (PECs), em todas as fases do processo legislativo, durante período de intervenção federal. O parecer foi encaminhado , à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) e deve ser votado na próxima semana. Após, será analisado em plenário.

Picciani acolheu recurso impetrado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS) contra a decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de autorizar a análise de PECs na CCJ e nas comissões especiais durante a vigência da intervenção federal no Rio de Janeiro.



A possibilidade de se votarem mudanças constitucionais nesse período tem provocado polêmica por causa do artigo 60 do texto constitucional, que diz que a "Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio."

Atualmente, ao menos 180 propostas estão na fila esperando votação. Há 98 textos na Câmara e 83 no Senado. Entre elas a que limita o foro privilegiado para outras categorias, como magistrados e promotores.