Redistribuição de verba da loteria para o esporte passa em comissão

Enquanto MP corta o recurso da área para destinar parte ao Ministério da Segurança, outro projeto sobre os percentuais avança na Câmara

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que redistribui os recursos da loteria para o esporte. O projeto, que ainda deve ser analisado pelo plenário, esbarra em Medida Provisória assinada pelo governo federal que cortou fatia da área para incluir fundo da segurança pública entre os beneficiados.



O PL 6718/16 é considerado uma das prioridades do colegiado. O texto, de autoria do deputado Arnaldo Jordy (PPS-BA), destina 2,7% dos recursos provenientes das loterias federais para a área do esporte. Do total, 20% seria enviado diretamente à Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e 10% à Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). O restante ficaria dividido entre o Comitê Olímpico Brasileiro (44,07%)e o Comitê Paralímpico Brasileiro (25,93%).



A Medida Provisória do governo federal foi editada em junho, e reduziu a fatia do esporte nos recursos da loteria de 2,5% para 0,66%. A mudança foi criticada pelo próprio ministro do Esporte, Leandro Cruz, que lembrou que a área é uma aliada pelo combate à violência.



"Não podemos concordar com a decisão de retirar recursos como os direcionados aos clubes formadores de atletas olímpicos e paralímpicos e às entidades que fomentam o esporte escolar e universitário. Modificar a legislação que regula a distribuição de verbas das loterias não ajuda a resolver o problema. É essencial a compreensão de uma união de ações em favor da segurança, cada setor com suas estratégias. E o esporte é uma ferramenta poderosa", afirmou na ocasião.



Alternativas

A Medida Provisória ainda tramita no Congresso Nacional, aguardando a instalação de comissão pelo Senado Federal. Entre as 95 emendas recebidas ao projeto, 27 tentam restabelecer os recursos destinados ao esporte.



O governo federal estuda rever o aumento previsto na loteria para abater a perda nos ministérios. O valor, que seria de 50%, poderia ser reduzido para 47% . Ainda não há confirmação que esta será a alternativa.



Leandro Cruz, afirmou dias após a chegada da MP no Congresso que "existe um sentimento generalizado" de que a discussão entre parlamentares levará a um "bom termo".