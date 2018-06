Redes do PT publicam foto de Sànchez com cartaz de 'Lula Livre'

O novo primeiro-ministro da Espanha foi empossado neste sábado (2)

A perfil Lula pelo Brasil no Twitter publicou uma foto do recém-empossado primeiro-minitro da Espanha, Pedro Sànchez, segurando um cartaz escrito "Lula Livre". A postagem foi feita na sexta-feira (1), no mesmo dia em que o nome do socialista foi confirmado pela Câmara.





Pedro Sànchez é do Partido Socialista Operário Espanhol, e à. A cerimônia contou com a presença de seu antecessor Mariano Rajoy e o Rei Felipe Vl.O espanhol se declara ateu e defende que o estado deve ser laico. Durante a posse, fez o juramento sem a presença de símbolos católicos, quebrando uma tradição seguida por todos os presidentes da Espanha.Entre outras medidas, o governador pretende retirar a obrigatoriedade do estudo da religião e revisar o Concordato com o Vaticano.