Rede homologa candidatura de Marina à Presidência

Candidata concorre pela terceira vez à Presidência, vice será Eduardo Jorge, do PV

A Rede Sustentabilidade homologou neste sábado, em convenção realizada em Brasília, o nome da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva para a disputa pela Presidência da República. Marina, que concorre pela terceira vez ao cargo, terá como vice Eduardo Jorge, do PV.



"Temos uma missão gigante para enfrentar. E temos a sorte de contar com uma mulher 'sonhática' mas com os pés fincados no chão. Temos diferenças, mas temos utopias que nos unem. E vamos em frente", afirmou Eduardo Jorge.



Eduardo Jorge e Marina Silva foram concorrentes na eleição passada, quando ambos disputaram a Presidência. A aliança entre eles deve ser anunciada neste sábado, na convenção que vai sacramentar o nome de Marina Silva na disputa.



Ex-integrante do PT, assim como Marina Silva, Eduardo Jorge se candidatou ao Palácio do Planalto em 2014 pelo PV. No segundo turno daquele ano ele apoiou o tucano Aécio Neves. Nas redes sociais, Marina Silva comemorou a decisão.



A convenção que sacramentou a aliança da dupla teve como mestre de cerimônias o ator Marcos Palmeira, que chegou a ser cotado como vice, mas não aceitou. O vice na chapa de Marina Silva foi o primeiro a falar, e criticou os ex-governos petistas e a sequência, com o governo de Michel Temer.



"Com o naufrágio do Titanic Dilma-Temer, o abuso da República, o país entrou numa profunda crise econômica, social, de violência, ambiental. [...] O impeachment foi correto e a justiça faz o trabalho necessário. Na verdade, o STJ deveria ter cassado a chapa que afundou o brasil", afirmou.