Recurso de Lula será enviado para o STF

Defesa do ex-presidente apela de decisão da 5ª Turma do STJ que, em março, negou pedido de habeas corpus para impedir prisão de petista

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins irá encaminhar para o Supremo Tribunal Federal (STF) o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão da 5ª Turma do STJ que negou, em março, um habeas corpus preventivo contra a decretação de sua prisão na Operação Lava Jato. Com isso, o pedido será analisado pela Suprema Corte.



Na época, os advogados do petista tinham recorrido ao STJ pedindo que ele não fosse preso após a conclusão do julgamento de seu processo em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Com a negativa do STJ, o pedido foi encaminhado para o STF, que também foi negado.



Agora, a defesa impetrou um novo recurso no STJ, porém ele será encaminhado diretamente para o STF. Ao fundamentar a decisão, o ministro Humberto Martins explica que o novo Código Penal não prevê a necessidade de análise do recurso antes do envio à Corte superior. "Nessas circunstâncias, torna-se evidente não ser mais cabível o juízo de admissibilidade pelo tribunal recorrido nos casos de recurso ordinário em habeas corpus", afirmou o ministro.



Além do recurso contra a decisão do STJ, a defesa de Lula já tem outra apelação no STF contra a detenção. Os advogados também esperam a possibilidade de revisão da prisão em segunda instância na Corte Suprema.