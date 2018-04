Recurso de Lula no STF contra prisão será relatado por Fachin

06.04.2018 22:56

Manifestação de Cármen Lúcia ocorreu após o próprio Fachin, sorteado, enviar documento dos advogados para análise

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, devolveu ao ministro Edson Fachin a relatoria do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta sexta-feira (6). O recurso é uma última tentativa da defesa de Lula de evitar sua prisão.



A manifestação de Cármen Lúcia ocorreu após o próprio Fachin, tendo sido sorteado, enviar o documento dos advogados para análise da presidente da Corte.



Fachin é relator da Lava Jato no STF, e havia recomendado que o recurso ficasse com o ministro Marco Aurélio, que é relator das ações que questionam a constitucionalidade de prisões depois de julgamentos em tribunais de segunda instância.



"Inexistindo qualquer irregularidade na distribuição livre da presente reclamação, determino sejam estes autos eletrônicos restituídos imediatamente ao ministro relator", disse a ministra.



Com relatoria nas mãos de Fachin, as chances de Lula conseguir o habeas corpus se reduzem, uma vez que Fachin tem negado todos os recursos apresentados pela defesa.