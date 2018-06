Recebimento de denúncia contra senador Agripino empata; STF adia decisão

para assegurar a manutenção e execução de contrato de concessão de serviço público de inspeção veicular ambiental celebrado entre o Consórcio INSPAR e o Estado do Rio Grande do Norte. O valor teria sido destinado para campanha eleitoral. Se a denúncia for aceita, ele vira réu pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.O relator, ministro Ricardo Lewandowski, já havia votado pelo recebimento da denúncia em sessão anterior, realizada no dia 8 de maio. O magistrado considerou os indícios que constam em delação premiada do empresário George Olímpio, apontado como responsável pelas doações. Na sessão desta terça, no entanto, ele propôs a anulação da colaboração, por estar jurisprudência local - o entendimento foi seguido pela maioria.

O voto pelo recebimento foi mantido pelo ministro Lewandowski, considerando outros materiais comprobatórios, como os contatos telefônicos entre o Agripino e órgãos da administração do governo do Rio Grande do Norte, entre eles o Departamento de Trânsito (Detran), que lançou o edital alvo da irregularidade.



Acompanhou o relator o ministro Edson Fachin. Votaram pela rejeição da denúncia os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, por considerar o crime prescrito.