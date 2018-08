Raquel Dodge pede arquivamento de investigação contra Padilha

A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento do inquérito que investigar o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, por prática de crime ambiental.

O caso será decidido pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski, responsável pela abertura da investigação, em março do ano passado, a pedido do então procurador-geral da República Rodrigo Janot. A ação investiga a construção de um canal de drenagem em uma área de preservação ambiental em Palmares do Sul (RS), em 2013. Padilha era sócio da construtora responsável pela obra.

No entendimento da atual procuradora, Raquel Dodge, o caso prescreveu e não há como a investigação seguir adiante, "tendo em vista que o ministro investigado conta com mais de setenta anos, esse prazo resulta em quatro anos, lapso temporal já ultrapassado desde a data dos fatos", defendeu Dodge, citando a cláusula etária de redução.