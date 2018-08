'Quero fazer o Brasil voltar a crescer 4%', afirma Meirelles

Confirmado candidato do MDB na disputa pela Presidência, ex-ministro não conseguiu unanimidade do partido na indicação

Candidato do MDB para a disputa pela Presidência da República, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles anunciou uma meta audaciosa para a economia, caso seja eleito presidente da República em outubro: voltar o crescimento econômico, apesar da recessão que ainda afeta o país desde a crise de 2016.



"Têm candidados e candidados no Brasil inteiro vendendo solução para tudo no Brasil. Mas onde estavam eles quando alguém precisava tirar o país da UTI? Eu sempre que fui chamado e me coloquei à disposição a serviço do país (...) Eles esperam resultados diferentes esperando os meus resultados de sempre que o populismo usou e errou. Já apresentamos 15 propostas no congresso nacional que deram nossas prioridades de governo. Quero fazer o Brasil voltar a crescer 4%", afirmou.



A estimativa do mercado financeiro para o crescimento da economia continua em queda. A projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) passou de 1,76% para 1,55% na oitava redução seguida. A estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu de 3,88% para 4% neste ano. Já para 2019, segue em 4,10%. Enquanto que a previsão de crescimento do PIB para 2019 caiu, pela terceira vez consecutiva, ao passar de 2,70% para 2,60%.



Ex-ministro dos governo tanto do ex-presidente do PT Luiz Inácio Lula da Silva quando de Michel Temer, de quem tem apoio para seguir o projeto, Meirelles afirmou que não se divide nem entre apoiadores de Temer, nem do petista.



"Vamos vencer com a verdade. Eu estive 8 anos no banco central no governo Lula, estive dois anos ao lado de temer. O mundo para mim não se divide em quem gosta do Lula de um lado e quem não gosta de outro. Ou quem não gosta de Temer de um lado e quem gosta de outro. O mundo para mim se divide em quem trabalha quando o Brasil precisa e quem não trabalha. Eu sei quando e por quê os governos anteriores erraram. E fica mais fácil acertar quando conhecemos os erros", afirmou.



Entre as propostas apresentadas pelo candidato durante a convenção está uma alteração no sistema do Bolsa Família. "Eu quero levar muito mais dignidade às famílias. Vamos implementar o Bolsa Família com um cartão da Família com crédito. Crédito é confiança", afirmou



Meirelles também prometeu ampliar as ações em torno da saúde. "Vamos fortalecer a saúde preventiva".



Divergências

Ao contrário de outras legendas, que fizeram a escolha por aclamação, Meirelles teve a indicação aprovada por votação. Foram 85% dos votos favoráveis dos 419 militantes que votaram.