Três presidenciáveis ainda não têm vice; prazo encerra neste domingo

PT ainda busca a possibilidade de ter Manuela D'Ávila de vice e Lula; Ciro Gomes também segue sem vice

Três dos 13 candidatos à Presidência da República confirmados na disputa até este sábado (4) ainda não têm indicados para compor a chapa no cargo de vice.De acordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as chapas completas têm de ser oficializadas até esta segunda-feira (6), um dia após o encerramento do prazo estabelecido para realização das convenções partidárias.



Os candidatos que ainda não têm vice são Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Manuela D'Ávila (PCdoB). Levy Fidélix, do PRTB realiza convenção neste domingo, desistiu da candidatura ainda neste domingo para anunciar o vice de Jair Bolsonaro, que será o general Hamilton Mourão.



Outra chapa ainda incerta é a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A deputada estadual Manuela D'Ávila, candidata do PCdoB na disputa, é um dos nomes cotados, mas que ainda não há "clareza". "Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão [sobre o apoio do PCdoB] quando a gente tiver clareza disso. Mas obviamente que todos nós temos muita simpatia pelo nome da manuela e queremos muito que o PCdoB esteja junto conosco", afirmou.



Neste domingo, ainda sem definição se apoiará alguma candidatura, o PSB faz sua convenção em Brasília. Em São Paulo, o PPL deve confirmar a candidatura de João Vicente Goulart, filho do ex-presidente da República, João Goulart.



No Rio de Janeiro, o PTC fará sua convenção nacional, quando deve anunciar apoio à chapa de Álvaro Dias.