Quase 60% dos brasileiros ainda não sabem em quem votar para presidente, diz CNI

02.08.2018 15:56

Cerca de 31% dos entrevistados disseram que vão votar em branco e 28% não souberam ou não quiseram responder à pergunta

O cenário de indefinição para as eleições deste ano não está apenas entre os candidatos, uma pesquisa da Confederação Nacional das Industrias (CNI), divulgada nesta quinta-feira (2), apontou que 59% dos brasileiros ainda não sabem em quem votar para presidente da República. Questionados de forma espontânea sobre o candidato que vai ganhar seu voto - sem apresentar uma lista de candidatos - 31% dos entrevistados disseram que vão votar em branco e 28% não souberam ou não quiseram responder à pergunta, o que indica indecisão.