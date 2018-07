PTB e Solidariedade sacramentam hoje apoio a Alckmin

O segundo sábado de convenções partidárias vai garantir ao pré-candidato do PSDB à Presidência da República dois apoios importantes na aliança que vai resultar no maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão entre os candidatos: o do Solidariedade e do PTB. Os dois partidos já anunciaram o apoio, sendo que o Solidariedade ainda tenta emplacar o nome de Aldo Rebelo, ex-ministro de Lula, como vice do tucano.





A convenção do Solidariedade será em São Paulo, enquanto a do PTB, em Brasília. Na capital federal, a cúpula do PTB é alvo de investigação pela Polícia Federal por suspeita de esquema de fraude na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. O presidente, Roberto Jefferson, chegou a indicar o nome de sua filha, Cristiane Brasil, para ocupar o comando da pasta. No entanto, a posse foi impedida por decisão judicial, devido ao fato de a parlamentar já ter sido condenada por irregularidade trabalhista. Os endereços de pai e filha foram alvos de busca e apreensão na operação da PF.Cristiane Brasil irá participar da convenção, após ter conseguido uma autorização pelo ministro Dias Toffoli, vice-presidente no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).O sábado também deve confirmar mais um nome na disputa pelo Palácio do Planalto: o de José Maria Eymael, do PSDC. Confirmado seu nome na convenção que ocorre neste sábado, em São Paulo, Eymael irá para sua quinta disputa pela Presidência da República. O partido deve fechar chapa pura para a disputa.