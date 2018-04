PT vai confirmar pré-candidatura de Lula nesta segunda

Mesmo confinado, os petistas garantem que ele será candidato

A Executiva nacional do PT vai confirmar nesta segunda-feira (9) a manutenção da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República.



Lula está preso desde sábado (7) em Curitiba, onde cumpre pena pelos crimes de corrupção passiva a e lavagem de dinheiro.



Mesmo confinado, os petistas garantem que ele será candidato e que vão registrar a candidatura no dia 15 de agosto.



O fato é possível porque, mesmo ficha suja, Lula não fica impedido de se candidatar. O registro, no entanto, deve ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dará largada a um processo lento de embargos, novos recursos.



"A gente vê que isso é possível e vamos registrar a candidatura dele à presidência da República no dia 15 de agosto, mesmo que ele esteja preso", afirma o senador Lindbergh Farias (PT-RJ).



Nos bastidores do partido, o nome de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ganha força como um eventual substituto. Haddad, contudo, foi indicado pela Polícia Federal por uso de caixa dois na campanha de São Paulo, e é mais um dos nomes da legenda que enfrenta problemas com a justiça.



Mesmo assim, as tratativas internas apontam a possibilidade de que Haddad venha como vice de Lula. Se o ex-presidente não puder de fato assumir a campanha, Haddad herdaria o legado tão logo iniciasse a campanha eleitoral.



Embora em seu último discurso Lula tenha usado o palanque para afagar a vereadora do PCdoB de Porto Alegre Manuela D'Àvila, como pré-candidata à Presidência, os petistas mais ligados ao ex-presidente afirmam que a estratégia não era defender voto em Manuela, mas fim fortalecer uma aliança de esquerda.



A regra também valeu para Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à Presidência da República.



"O que queremos buscar é uma grande aliança de esquerda ", afirmou Lindbergh.