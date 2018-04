PT promete caravanas em frente ao STF na quarta-feira

Manifestantes querem pressionar os ministros a votarem as ações que questionam a constitucionalidade de prisões em segunda instância

Os dirigentes PT estão organizando uma série de caravanas com destino a Brasília na próxima quarta-feira (11). A ideia é pressionar os ministros do Supremo tribunal Federal (STF) para votarem as ações que questionam a constitucionalidade de prisões depois de julgamentos em tribunais de segunda instância. As ações poderiam resultar numa eventual liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre pena em Curitiba.



Neste dia, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, irá levar para apreciação do plenário as ações que questionam a constitucionalidade de prisões depois de julgamentos em tribunais de segunda instância. Só do Pará são esperados 10 ônibus. Um grupo de cerca de 500 juristas ligados à Associação Brasileira de Juristas pela democracia também são esperados no protesto.



Um dos votos mais esperados pelos petistas é o da ministra Rosa Weber. Embora a ministra tenha votado contra o Habeas corpus preventivo que pedia que Lula não fosse preso - motivando com isso a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que autorizou O juiz Sérgio Moro a expedir a ordem se prisão- os petistas acreditam que nesta votação ela possa ser o voto que falta a Lula para voltar à liberdade.



"Temos expectativa para que a ministra Rosa weber cumpra com o que falou, que iria rever a decisão do Supremo em relação à segunda instância", disse a senadora Gleisi Hoffmann.



Os advogados da sigla, inclusive, já procuraram a ministra, de acordo com a senadora. "O partido é representado pelos seus advogados, os contatos institucionais foram feitos por eles, que estiveram não só com a ministra Rosa Weber, mas também com outros ministros", afirmou.