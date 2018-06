PT pretende insistir na candidatura de Lula após contestação do registro

O partido realizou evento para confirmar a pré-candidatura o político, que está preso há dois meses e enquadrado na Lei da Ficha Limpa

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, confirmou oficialmente nesta sexta-feira (8) a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, em evento realizado no diretório da sigla em Minas Gerais. O político está preso há dois meses, e enquadrado da lei da ficha suja.



"A lei da ficha limpa não é impeditivo para que um candidato que esteja com a condenação em segundo grau participe das eleições [ou] que possa participar, inclusive se a Justiça eleitoral não conceder o registro", disse Gleisi em entrevista à jornalistas.



A senadora enfatizou que Lula foi condenado em segunda instância, e que ainda há recursos aguardando análise em tribunais superiores. "Nós estamos com, inclusive, recursos bem fundamentados nas instâncias superiores. Enquanto tem recurso fundamentado teria que ser feita a candidatura. Nós podemos definir, inclusive, que ele faça a disputa sem o registro. Isso tem acontecido sistematicamente, com diversas candidaturas", afirmou.



Ainda de acordo com Gleisi, o partido está estudando os casos semelhantes ao do político, para embasar juridicamente a candidatura."No ano passado, nós tivemos 145 prefeitos que foram eleitos, tomaram posse, nessa situação [após condenação em segunda instância]", destacou a presidente da legenda.



Legislação

De acordo com especialistas, a legislação até permite a candidatura de político 'ficha suja', mas é certo que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve cassar o registro posteriormente. Neste caso, Lula teria a possibilidade de concorrer ingressando recursos.



Se Lula não conseguir nenhum recurso, os votos dirigidos a ele não são computados. Neste caso, não haverá migração dos eleitores do PT para um outro candidato. A sigla poderá substituir o nome de Lula na disputa até 20 dias antes da votação de outubro. Mas o partido não confirma a intenção.



Plano B

Ainda durante o lançamento da candidatura, Gleisi não descartou uma aliança com outro partido futuramente. "Obviamente que nós estamos buscando também conversações com outras legendas. Já tínhamos [definido] no Congresso Nacional e depois em reunião do diretório, um espectro prioritário de alianças do PT que são os partidos da centro-esquerda", afirmou, citando o PSB, PCdoB, PDT, PSOL, PCB e PCO.



"Afirmando que "não há pressa" para definir um vice, sinalizou que pode vir de outro partido. "É obvio que essa articulação política pode levar mais na frente uma articulação eleitoral. A gente tem buscado isso, mas é um processo de construção", disse Gleisi.



Condenação

Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com a denúncia, houve favorecimento ilício entre o ex-presidente e a construtora OAS por meio do recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), atribuído a ele.