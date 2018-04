PT diz que dia foi ‘trágico para a democracia'

O Partido dos Trabalhadores divulgou nota na madrugada desta quinta-feira (5) criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que rejeitou o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão da Suprema Corte, contudo, Lula poderá ser preso tão logo acabem os recursos junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), de Porto Alegre. Para o partido, a Corte cometeu um ato de violência contra Lula e a democracia.

"Hoje é um dia trágico para a democracia e para o Brasil. Nossa Constituição foi rasgada por quem deveria defendê-la e a maioria do Supremo Tribunal Federal sancionou mais uma violência contra o maior líder popular do país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva", diz a nota.



De acordo com a nota do partido, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, cometeu um "procedimento de exceção" ao colocar em julgamento o habeas corpus do ex-presidente antes de o STF apreciar as ações que tratam de segunda instância. Este é, inclusive, um dos pedidos do decano da Corte, ministro Celso de Mello.



"Esse direito fundamental, que fatalmente voltará a valer para todos, não valeu hoje para Lula. Não há justiça nesta decisão. Há uma combinação de interesses políticos e econômicos, contra o país e sua soberania, contra o processo democrático, contra o povo brasileiro", afirmou o partido.





O partido afirmou que o ex-presidente foi condenado sem provas, "num processo ilegal em que juízes notoriamente parciais não conseguiram sequer caracterizar a ocorrência de um crime".



Ao finalizar a nota, o partido defendeu que Lula possa concorrer nas eleições de outubro, o que corre real risco de não acontecer com a prisão autorizada do ex-presidente. "O povo brasileiro tem o direito de votar em Lula, o candidato da esperança. O PT defenderá esta candidatura nas ruas e em todas as instâncias, até as últimas consequências", disse a nota.