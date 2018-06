PT divulga vídeo comparando as eleições com a Copa do Mundo

'Brasil Hexa, Lula Tri' é o lema do partido na peça publicitária

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou um vídeo neste domingo (17) relacionando a disputa eleitoral com a Copa do Mundo. Com o lema 'Brasil Hexa, Lula Tri', a sigla publicou a peça no dia que a seleção estreia no mundial.



Durante o vídeo, o 7 a 1 é comparado ao impeachment de Dilma Rousseff. "Na nossa própria casa sofremos um duro golpe. Chegamos ao fundo do poço", diz o narrador. Em seguida defende uma reviravolta. "Mas como sempre, o brasileiro respira fundo, levanta a cabeça e olha pra frente. Sabe que a cada quatro anos tem a chance de escrever uma nova história", afirma.



Mesmo preso por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue como o pré-candidato do PT à Presidência da República. O petista foi condenado a 12 anos e um mês por favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá, atribuído a ele como propina paga pela OAS.



Em confirmação da pré-candidatura no dia 8 de junho, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, afirmou que a sigla deve manter o nome de Lula mesmo após o registro ser contestado, devido a Lei da Ficha Limpa.



Na última sexta-feira (15), emissora do Sindicato dos Metalúrgicos divulgou que Lula vai comentar os jogos da Copa. As impressões do ex-presidente serão enviadas por meio de cartas e lidas por jornalistas da rede.