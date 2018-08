PT deve anunciar a candidatura a vice de Lula neste domingo

O partido vinha defendendo que o anúncio poderia ser feito até o dia 15 de agosto, data do registro; TSE reafirmou que o prazo acaba junto com as convenções

A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) se reúne às 17h deste domingo (5), em São Paulo, com o objetivo de definir as coligações e as indicações a vice na chapa presidencial encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) hoje seria o último dia para que as siglas tomem a decisão.



Em convenção nacional realizada neste sábado (4), o PT deixou em aberto a definição da chapa. O evento confirmou a pré-candidatura de Lula e depois os dirigentes se reuniram a portas fechadas para discutir as indicações para vice.



Entre os nomes possíveis estão o de Fernando Haddad, que é coordenador de campanha de Lula e ex-prefeito de São Paulo. O partido conversou também com o PCdoB o nome de Manuela D'Ávila, lançada como a presidenciável da sigla, que historicamente apoia o PT nas eleições majoritárias.



O PCdoB ainda ainda não definiu o vice. O partido havia afirmado que priorizaria uma aliança com os partidos de esquerda e não descartava a união com o PT. No entanto, outra opção da sigla pode ser também lançar Manuela D'Ávila ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul.



Até a última sexta-feira (3), o PT não havia confirmado se anunciaria o vice antes do prazo final para o registro da candidatura, que é no dia 15 de agosto. O TSE, no entanto, vem afirmando que o prazo se encerra neste domingo, junto com o período das coligações partidárias.