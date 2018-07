PT busca alianças com PCdoB, Pros e PSB, afirma Haddad

O coordenador de campanha visitou Lula na prisão nesta tarde para levar informações sobre as alianças

O Partido dos Trabalhadores (PT) negocia firmar alianças com os partidos PCdoB, PROS e PSB. A afirmação é do coordenador da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, que visitou o pré-candidato da sigla na tarde desta terça-feira (31) para levar informações sobre as alianças.



Ao ser questionado sobre as impressões do petista sobre as negociações em torno da coligação, Haddad não deu detalhes. "Ele está acompanhando, sempre muito disposto a somar forças e nós vamos fazer uma última rodada de negociações", afirmou.



O PCdoB lançou como pré-candidata a ex-deputada estadual gaúcha Manuela D'Avila, um dos nomes que já vinham sendo cotados como plano B caso a pré-candidatura de Lula seja barrada pela Justiça eleitoral. O discurso do partido, no entanto, ainda é de manter o nome do petista como cabeça de chapa.



Haddad afirmou à jornalistas que a prioridade no momento tem sido registrar Lula na disputa. "Nós estamos tratando dos últimos detalhes do registro da candidatura do Lula, no dia 15 [de agosto]. Eu vim também apresentar o documento semi-final do plano de governo, necessário para o registro", afirmou.



Propostas

O PT está finalizando as propostas de governo, que dispensa reforma na previdência. Entre as propostas previstas está uma reforma no Poder Judiciário. Para a economia, o partido visa uma política de barateamento do crédito.



O plano de governo será analisado pelos dirigentes do partido. O PT realiza convenção nacional neste sábado (4), em São Paulo.