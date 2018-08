PT avalia divulgar vice de Lula neste sábado, sinaliza Gleisi

A presidente nacional do partido a firmou que falta 'amadurecer' as conversas com os partidos

A presidente nacional do PT senadora Gleisi Roffmann (PR) sinalizou que o nome de vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser anunciado ainda neste sábado (4), quando a sigla realiza convenção nacional, em São Paulo. A parlamentar esteve reunida com o petista na tarde desta sexta-feira (3), na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.



"Nós vamos fazer a nossa convenção. Se tivermos amadurecidos até amanhã ou até domingo [5] que se encerra o prazo [das convenções] uma candidatura a vice e tivermos condição de composição, vamos fazer", afirmou.



A senadora não quis adiantar os nomes, mas afirmou que Manuela D'Ávila (PCdoB) é um dos nomes cotados, mas que ainda não há "clareza". "Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão [sobre o apoio do PCdoB] quando a gente tiver clareza disso. Mas obviamente que todos nós temos muita simpatia pelo nome da manuela e queremos muito que o PCdoB esteja junto conosco", afirmou.



Questionada se Lula possui um vice preferido, ela negou. "Não, nós não temos essa definição ainda. Nem o Lula tem", disse.



A previsão do partido é de registrar a candidatura de Lula no último dia previsto no calendário eleitoral, que é em 15 de agosto. Até lá, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal (STF) pretende julgar um dos recursos que pedem a liberdade do petista.