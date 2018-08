PT anuncia Haddad como vice na chapa de Lula

Ex-prefeito de São Paulo é o coordenador da campanha do petista; PCdoB de Manuela D'Ávila desiste da candidatura própria e fecha aliança com o PT

A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu ainda na noite deste domingo (5), pouco antes do fim do prazo permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que Fernando Haddad será vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi anunciada no início da madrugada desta segunda-feira (6), em São Paulo, após reunião dos dirigentes da legenda. O PCdoB desistiu da candidatura de Manuela D'Ávila para apoiar o nome de Lula e Haddad na disputa.



O ex-presidente da República está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Ele cumpre pena pela condenação a 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de favorecimento ilícito ao receber um apartamento tríplex, no Guarujá (SP), como forma de propina da construtora OAS.



Apesar de preso e enquadrado como ficha suja, a lei permite que Lula registre a candidatura. O efeito na inelegibilidade, no entanto, dá-se após uma impugnação da candidatura por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No último mês, dois pedidos foram negados pelo órgão, que alega poder contestar a possibilidade do petista concorrer às eleições apenas após o registro, que deve ser feito no dia 15 de agosto. Segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a ideia é que Haddad seja o representante direito de Lula no período que antecede o registro da candidatura. Após, com a possibilidade de a candidatura de Lula ser negada, Haddad assume a chapa e Manuela fica de vice.



"Neste momento temos o Haddad como candidato a vice pela proximidade dele com o Lula, para fazer a representação do presidente Lula neste processo. A partir de amanhã já iniciamos a pré-campanha. Haddad e Manuela já vão sair pelo Brasil em uma agenda forte e vamos estar juntos", afirmou Gleisi.



O partido anunciou a chapa no último dia previsto, de acordo com o calendário eleitoral. A lei estabelece que a definição do vice deve ser realizada no mesmo período em que ocorrem as convenções partidárias. O encontro nacional do PT foi realizado neste sábado (4), mais na ocasião ainda não havia consenso sobre o nome. Em carta divulgada mais cedo, Lula afirmou que o nome preferido para a chapa era o de Haddad.

"Tenho certeza que será um dia de celebração para todas os militantes do Brasil. Vamos sair juntos nesta campanha", afirmou Haddad.Hadadd é o coordenador da campanha de Lula e ex-prefeito de São Paulo. Todos os pontos do programa de governo, divulgado na última sexta-feira (3), foram elaborados com a ajuda de Haddad. Ele intermediou as reuniões entre a equipe do governo e Lula em visitas feitas ao petista na carceragem.Filiado ao PT desde 1983, Haddad é formado em direito pela Universidade de São Paulo (USP). Além de prefeito de São Paulo, Haddad já atuou como subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico na gestão de Marta Suplicy na capital paulista (2001), assessor do Ministério do Planejamento e Finanças na gestão Guido Mantega (2003-2004); e ministro da Educação no governo de Dilma Rousseff.A deputada estadual gaúcha chegou a ser lançada como candidata ao cargo de presidente da República pelo PCdoB. Contudo, a sigla não havia descartado abrir mão da disputa para compor a chapa petista. Na ocasião, Manuela afirmou que prioriza alianças e uma agenda em comum com os partidos de esquerda.