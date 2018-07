PSTU oficializa a candidatura de Vera Lúcia à Presidência

Em discurso, a candidata criticou o sistema eleitoral, alegando que partidos maiores são privilegiados

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) confirmou nesta sexta-feira (20) a candidatura de Vera Lúcia para a Presidência da República. A sigla define Hertz Dias, como vice. A convenção nacional foi realizada nesta noite, em São Paulo.



Em discurso, Vera Lúcia afirmou que a campanha da sigla não se trata apenas da disputa eleitoral, mas que tem o objetivo de estimular o debate com a classe trabalhadora. "A tarefa do nosso partido para as eleições é de chamar a nossa classe para se organizar, no seu local de trabalho, estudo e moradia", afirmou.



Ainda durante sua fala, Vera Lúcia criticou o sistema eleitoral, alegando que partidos maiores são privilegiados. "A nossa programação não se limita para as eleições, mas é também para agora e sobretudo para depois das eleições. Nós não temos ilusões de que para as eleições os problemas das nossa classe serão resolvidos. Quem vai ganhar essas eleições são os grandes partidos que são financiados pelas grandes empresas e banqueiros", disse.



A sigla defende um manifesto chamado de "um chamado à rebelião", em discurso específico contra o capitalismo. Entre as propostas está o fim da Lei de Responsabilidade Fiscal, reforma agrária, estatização e salário mínimo de R$3.752.



Vera Lúcia nasceu em Pernambuco e trabalhou como funcionária de uma empresa de sapatos, quando começou carreira em movimentos sociais populares.



Convenções

Esta sexta-feira (20) é o primeiro dia das convenções partidárias, quando os partidos confirmam os candidatos e as coligações. O prazo se encerra no dia 5 de agosto. Nesta manhã, também foi confirmado como presidenciável Ciro Gomes, pelo PDT, e Paulo Rabello, pelo PSC.