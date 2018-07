Candidato à Presidência, Boulos defende descriminalização do aborto

Convenção do partido ocorreu na tarde deste sábado (21), em São Paulo; vice na chapa será Sônia Guajajara

O PSOL oficializou na tarde deste sábado (21) o nome de Guilherme Boulos como candidato para a disputa pela Presidência da República. A chapa terá como vice Sônia Guajajara, também do PSOL. A convenção que sacramentou o nome da dupla para a disputa ocorreu em São Paulo.



Em seu discurso, que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do partido, Boulos tocou em temas polêmicos, como a defesa da reforma agrária e a descriminalização do aborto. Afirmou que se eleito irá revisar a reforma trabalhista aprovada pelo governo de Michel Temer "Primeiro compromisso, e esse é um ponto fundamental para campanha que vamos fazer: revogar os atos desse governo de Michel Temer."



Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Boulos foi escolhido por aclamação pelos colegas de partido. A candidatura do PSOl tem o apoio de vários movimentos sociais, entre eles os sem-terra, feminista e negro. Uma das bandeiras defendidas por Boulos é a realização da reforma agrária.



"Queiram eles ou não, vamos fazer a reforma agrária e enfrentar o agronegócio. Esse é o nosso caminho. Essa aliança se construiu a partir da coragem e do compromisso com bandeiras como essa."



Outro tema considerado polêmico em disputas eleitorais, o aborto foi defendido pelo candidato do PSOL. "É um tema a ser tratado como questão de saúde pública. Porque isso é defender a vida das mulheres."



Outros candidatos

A candidatura de Boulos é a quarta oficializada desde sexta-feira (20), quando teve início o período de convenções partidárias. O primeiro a oficializar a candidatura foi Ciro Gomes (PDT). Ele tenta a Presidência da República pela terceira vez e já atuou como ex-governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro da Fazenda e da Integração Nacional, além de Deputado Federal. Em pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de junho, o político fica em terceiro lugar (8%) nas intenções de voto em um cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O Partido Social Cristão (PSC) confirmou o nome do economista Paulo Rabello de Castro à Presidência. Rabello é formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele já atuou como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) fechou o primeiro dia de convenção com a candidatura de Vera Lúcia para a Presidência da República.Vera Lúcia nasceu em Pernambuco e trabalhou como funcionária de uma empresa de sapatos, quando começou carreira em movimentos sociais populares. A sigla define Hertz Dias, como vice.