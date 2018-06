PSB pede a cassação do deputado federal Laerte Bessa por suposta agressão

na Comissão Mista do Congresso que analisava a Medida Provisória 821. Entre outros temas, a MP cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública e trata da divisão de verbas do Fundo Constitucional do DF entre segurança, saúde e educação.



O PSB afirma que Bessa agrediu e ameaçou o subsecretário de Articulação Federal e assessor de Rollemberg, Edvaldo Dias da Silva, além de rasgar o relatório do governo sobre a MP. Diz, ainda, que Edvaldo registrou ocorrência sobre o episódio na Polícia Legislativa do Senado.



Entre os documentos apresentados pelo partido no pedido ao Conselho de Ética,

"Não mete o bico nas minhas coisas! Você está sempre se metendo nas minhas coisas [...] vagabundo, cachorro, pilantra, mentiroso, filho de uma égua", teria dito Laerte Bessa, segundo relato do subsecretário do DF.



De acordo com o PSB, as agressões ocorreram em uma das salas de comissões do Senado – "na presença dos Parlamentares, visitantes, servidores, o que agrava ainda mais as ofensas praticadas".

As supostas agressões teriam acontecidoconsta transcrição do boletim de ocorrência com as ameaças supostamente proferidas pelo deputado federal.