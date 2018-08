PSB aprova neutralidade e deixa Ciro sem vice

Um dos partidos mais cobiçados para alianças nesta eleição presidencial, o PSB anunciou na manhã deste domingo (5) que não irá apoiar nenhum candidato oficial na disputa pela Presidência da República. Com a decisão, aprovada pelos filiados na convenção que ocorre em Brasília, o PSB não estará aliado à candidatura de Ciro Gomes (PDT).





Executiva Nacional do PT divulgou nota na última quarta-feira (1) afirmando que a vereadora Marília Arraes (PT) não seria mais candidata ao governo de Pernambuco por uma prioridade ao apoio do PSB pela candidatura de Lula.



Em Minas Gerais, Márcio Lacerda (PSB), que também tinha sido cotado para o governo do estado, também repudiou a negociação nas redes sociais. "A mim foi oferecida, como alternativa à candidatura ao governo do Estado, a candidatura ao Senado em uma composição com o Partido dos Trabalhadores, sugestão com a qual prontamente discordei. Recebi esta comunicação com indignação, perplexidade, revolta e desprezo", disse ele, que tenta manter a candidatura mesmo sob intervenção nacional do partido.



"A posição do DF é de aprovar uma candidatura própria de apoia no campo progressista que é a candidatura de Ciro Gomes [...] Entendo que temos nomes valorosos. Considero muito o nome de Ciro Gomes, de Marina Silva, mas quando Eduardo e Marina apresentaram um nome ao país a 4 anos atrás foi com o objetivo de quebrar uma posição política nefasta no país que nos deixou na situação de hojeSe tivermos a condição de unificar como estamos fazendo em Brasília, um campo progressista, teremos oportunidade de fortalecer o campo progressista e apontar um caminho para o brasil", afirmou Rollemberg.Mesmo assim, a posição do governador foi derrubada pelos aliados na convenção. Sob vaias, o presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira, afirmou que a neutralidade do partido significa que não haverá alianças formais, mas nada impede que membros da legenda apoiem candidatos. "odos sabem que meu desejo era primeiros ter um candidato próprio", afirmou.A decisão do PSB teve influência direta do PT. Com a interferência, a