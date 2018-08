PROS anuncia apoio à candidatura de Lula à Presidência

Diretório Nacional recebeu explicação detalhada sobre cada um dos diálogos e cada uma das fases estabelecidas para a tomada de decisão que delegou à Executiva Nacional, melhor caminho a seguir tendo em vista a coerência partidária. Com isso, o Partido Republicano da Ordem Social, apresentando respeito por cada um dos partidos que estabeleceu diálogo nos últimos meses, resolveu formalizar apoio e integrar a coligação nacional do

em torno de 400 candidatos a deputado federal. A legenda afirma que cerca de 1000 candidatos disputarão cargos para deputado estadual e distrital, além de postulantes ao governo e ao Senado Federal. O

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) definiu apoio à pré-candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. Em convenção realizada em Brasília, o partido aprovou o apoio ao PT por aclamação."OPartido dos Trabalhadores para as eleições de 2018", afirmou a legenda, em nota.A expectativa do partido, que foi formado há cinco anos, é lançarpresidente da legenda, EuripedesJunior, afirmou a que escolha do partido pelo PT se deu após conversa com todos as demais legendas que terão candidatos à Presidência.

"Fomos muito bem recebidos e procurados por diversos partidos. Apresentei pessoalmente a estrutura do PROS e ouvi de líderes de grandes legendas que somos o partido mais bem organizado do Brasil. Temos apenas quatro anos de fundação e números surpreendentes alcançados em tão pouco tempo. Este ano faremos ainda mais. Ampliaremos a bancada na Câmara Federal, teremos mais mulheres parlamentares e seremos um dos maiores partidos do País", destacou.