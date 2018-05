Promotoria denuncia Haddad por caixa dois

Ex-prefeito é acusado por uso de caixa 2 na campanha de 2012. Assessoria diz que ele 'vai se defender perante a Justiça'

O promotor de justiça eleitoral Luiz Henrique Dal Poz denunciou, na noite desta quinta-feira (10), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e mais quatro pessoas sob a acusação de uso de caixa dois na campanha eleitoral de 2012, que o elegeu.



Caso a Justiça aceite a denúncia, Haddad e os demais acusados - o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, Francisco Macena, responsável pela contabilidade da campanha e os empresários e donos das gráficas Francisco Carlos de Souza e Ronaldo Cândido - se tornarão réus por falsidade ideológica para fins eleitorais. A denúncia foi entregue à 1ª Zona Eleitoral, por violação ao artigo 350 do Código Eleitoral. A pena é de até cinco anos de reclusão.



Segundo a denúncia, R$ 3 milhões teriam sido negociados com o empresário Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, e depois repactuados para R$ 2,6 milhões. Além do empreiteiro, que é delator, o doleiro Alberto Youssef também citou as operações em depoimento.



Por meio de nota, a defesa de Haddad informou que ainda não teve acesso à denúncia. "Podemos afirmar desde logo que não há qualquer elemento que sugira que os valores tratados por Ricardo Pessoa tenham sido empregados em sua campanha. Todos os interesses da UTC na cidade de São Paulo foram contrariadas pela gestão Haddad", diz a nota, assinada pelos advogados Pierpaolo Bottini e Leandro Raca.



O Destak não conseguiu localizar a defesa dos demais denunciados.