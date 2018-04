Projeto que regulamenta lobby chega ao plenário da Câmara

No substitutivo apresentado pelo deputado Walter Ihoshi (PSD-SP), a quebra de sigilo por parte dos gestores de banco de dados será penalizada com

reclusão

de 1 a 4 anos e multa, conforme prevê a Lei do Sigilo Bancário

.

Senado

Com a viagem do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), para o Japão, o primeiro-vice-presidente, senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), segue à frente dos trabalhos. A ideia é manter a pauta com foco nos projetos da segurança pública e da microeconomia. O senador avaliou que não terá tempo hábil para iniciar a discussão sobre o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), aprovado pela Câmara no último dia 11.



Em mais uma reação às dificuldades enfrentadas pelo estado de Roraima com a migração de diversos venezuelanos, a Comissão mista que analisa a medida provisória que tenta garantir assistência emergencial com foco no aumento significativo do fluxo de pessoas na fronteira do país, agendou três audiências públicas para esta semana - terça-feira (17), quarta (18) e quinta (19).



Dados da Polícia Federal apontam que cerca de 40 mil venezuelanos estão na capital do estado, Boa Vista. Já no município de Pacaraima, os números da PF mostram que cerca de 350 novos imigrantes chegam na cidade de fronteira todos os dias. Na última sexta-feira (13), a governadora de Roraima, Suely Campos (PP), protocolou uma ação civil no Supremo Tribunal Federal (STF) para reivindicar o fechamento da fronteira com a Venezuela. O ato foi criticado pelo presidente Michel Temer.





Congresso

Na última sexta-feira (13) o Congresso recebeu a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019. De acordo com Cássio Cunha Lima, esta semana o ministro Esteves Colnago (Planejamento) deve fazer um detalhamento da proposição na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).



Entre as definições do texto enviado pelo Executivo este ano está a previsão de um salário mínimo de R$ 1.002; a projeção de crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB); e prevê um déficit primário de R$ 139 milhões

A relatora propõe ainda que os interessados em empenhar essa função junto ao Legislativo e Executivo federais deverá solicitar seu cadastro em um requerimento. O substitutivo detalha que o cadastramento pode garantir, por exemplo, o direito de os lobistas apresentarem sugestões de emenda, substitutivos, requerimentos e outros tipos de recursos no âmbito do processo legislativo ou regulatório.Também está na pauta da semana o projeto de lei que complementar (PLP), do Senado, que firma como obrigatória a participação de pessoas jurídicas e físicas no cadastro positivo - serviço de banco de dados sobre informações de pagamentos em dia e de empréstimos quitados. A mudança proposta no texto vai permitir que o registro passe a ter o mesmo mecanismo dos serviços de informações sobre os maus pagadores.Também existe a expectativa que o plenário inicie o debate do projeto de lei que determina o mandato para o presidente e os oito diretores do Banco Central. O substitutivo aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação define que os dirigentes poderão ficar no posto por até três mandatos de três anos.Além disso, o relatório prevê uma quarentena de doze meses para que o representante que deixou o Congresso possa assumir qualquer posto na diretoria da instituição. O texto segue sem o consenso entre os partidos e um novo relator terá que ser escolhido para tratar do assunto em plenário.