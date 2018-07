Projeto que agiliza progressão de regime de presos avança na CCJ

O tema está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a proposta que determina um prazo para pedidos de progressão de regime de detentos ou redução da sentença. De acordo com o texto, as solicitações devem ser julgadas em no máximo 15 dias.



O tema também já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O próximo passo é a deliberação no plenário da Câmara, que pode ser realizado já na próxima semana.



O projeto de lei foi elaborado durante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário, realizada em 2015. O objetivo é amenizar a superlotação das unidades prisionais, selecionando aqueles detentos que preenchem os critérios para cumprir a pena em semi-aberto ou ainda ter o tempo de reclusão revisto.



De acordo com dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reúne dados das cadeias de 22 estados, 66,4% dos 464.295 presos estão em regime provisório. Destes, 123.437 já foram condenados, mas estão presos provisoriamente e 184.711 ainda aguardam julgamento.