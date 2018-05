Projeto do PIS/COFINS será alterado antes de ser votado no Senado

Os parlamentares foram orientados a aguardar nova negociação e correção do texto, no qual o governo apontou erro no cálculo da compensação

Após acordo assinado entre órgãos do Poder Executivo e os sindicatos de caminhoneiros, o projeto de isenção do PIS/COFINS para reduzir o preço do diesel foi retirado da pauta do Senado Federal. Os parlamentares foram orientados a aguardar nova negociação e correção do texto, no qual o governo apontou erro no cálculo da compensação da arrecadação que foi feito pela Câmara dos Deputados.



A informação foi anunciada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), após ser chamado no Palácio do Planalto para ser informado sobre o acordo que visa acabar com a paralisação.



"O projeto que veio da Câmara, vai se abrir um debate sobre ele, vai encontrar as fontes verdadeiras que podem se cobrir [o valor da arrecadação], sem prejudicar questão de saúde e de outros tipos de financiamento que são feitos com esses recursos", afirmou.



Segundo Eunício, o único pedido imediato feito ao Legislativo no êmbito do acordo e que envolve reivindicações dos caminhoneiros é para votar um projeto que trata do preço de fretes. Já o que trata do PIS/COFINS, terá de esperar.



"A única coisa que me pediram foi pautar o PLC 121 [que cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, ou seja, o custo de fretes] que está na CAE [Comissão de Assuntos Econômicos]. E eu disse que para que esse projeto venha para o plenário, eu preciso votar as três medidas Provisórias na próxima terça-feira, e precisava da assinatura do líder do governo", informou. Desta forma, as votações no Senado só devem retomar na próxima semana.



O texto da Câmara estava sobre impasse. Na prática a redução do PIS/COFINS, que diminui o preço do óleo diesel, seria compensada pela desoneração da folha de pagamento de setores da economia. Ao votar a matéria, deputados seguiram a análise do relator, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que estimou que com a isenção o governo deixará de arrecadar R$3 bilhões. O Executivo, por sua vez, afirmou que o cálculo estaria errado e a perda seria de R$14 bilhões, o que gera um valor ainda sem cobertura.