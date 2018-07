Projeto de lei prevê acesso público a dados de pedófilos

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende tornar públicas as informações sobre condenados a pedofilia e crimes sexuais contra menores de idade.

O projeto de Lei 8799/17, de autoria do deputado Francisco Floriano (DEM-RJ), prevê que o cadastro tenha informações que vão do nome ao endereço do condenado, passando pelo tipo de crime cometido e até fotografias. Para Floriano, o projeto traz ao Brasil o direito de "defesa social", já adotado nos Estados Unidos.



"Penso que, a pedofilia não se resume a uma simples questão de segurança pública ou de direito penal, mas sim, de saúde pública. O Estado e a sociedade devem estar unidos para o combate à pedofilia", defende o deputado.

O autor explica que o banco de dados com informações dos condenados seria nacional e permitiria pesquisa por CEP ou área geográfica. Para fazer consulta, bastaria ao usuário fazer cadastro que permita sua identificação e localização.