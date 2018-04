Procuradoria pede inquérito sobre Alckmin na 1ª instância

Autos foram encaminhados ao TRE de São Paulo,

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo defendeu nesta sexta-feira (27) o envio do inquérito do STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre o ex-governador Geraldo Alckmin para a primeira instância da Justiça Eleitoral.



Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, sob a alegação de que "a existência de secretário de estado envolvido nos fatos não atrai a competência da segunda instância da Justiça Eleitoral".

Alckmin renunciou ao governo do estado no dia 6 deste mês e, com isso, perdeu o foro por prerrogativa de função. Ele é pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB.



Acusação



Segundo o MPF, depoimentos de colaboradores da Operação Lava Jato revelaram repasse irregular de recursos para Alckmin a título de contribuição eleitoral. Os delatores foram os ex-diretores da construtora Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva Junior, responsável pelo setor de pagamento de propinas, Carlos Armando Guedes Paschoal, ex-diretor da empresa em São Paulo, e Arnaldo Cumplido de Souza e Silva, responsável pelo contrato de construção da Linha 6 do Metrô de São Paulo.



O advogado de defesa do ex-governador, José Eduardo Alckmin, disse que esta já era uma movimentação esperada. "É uma questão afeta à Justiça Eleitoral, uma vez que ele [Geraldo Alckmin] deixou o cargo de governador, [é] natural que vá para a Justiça Eleitoral de 1º grau. É uma medida natural, sem causar nenhum desconforto", disse o advogado à Agência Brasil.



* Agência Brasil