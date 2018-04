Prefeitura de Curitiba pede que Lula seja transferido

A Procuradoria do município de Curitiba ingressou nesta seta-feira (13) com uma representação na Justiça Federal do Paraná pedindo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja transferido da sede da Polícia Federal, na capital paranaense. Lula está desde o último sábado (7) no local, onde cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.Na petição, a procuradora Geral do município, Vanessa Palácios, afirma que a prisão do ex-presidente na sede da Polícia Federal tem causado "transtornos aos moradores próximos", especialmente com o acampamento montado pelos apoiadores do ex-presidente nas proximidades.O município ofereceu um parque para a colocação dos manifestantes, mas a direção do PT não aceitou a proposta. O pedido de transferência feito pela procuradoria será analisado pela juíza federal Carolina Moura Lebbos.

"Os manifestantes contrários a prisão do ex-Presidente Lula, iniciaram a montagem de acampamento nas imediações da sede da Polícia Federal, apesar de o município ter destinado a área do Parque do Atuba para a permanência dos mesmos, em flagrante descumprimento da ordem judicial, como também causando muitos transtornos aos moradores, ao trânsito e ao comércio da região", afirma a procuradora.