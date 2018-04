Procurador da República pede explicações ao ministro sobre declaração de general

Pedido foi feito ao ministro da Defesa, manualmente, pelo procurador da República Ivan Marx, da procuradoria em Brasília

O procurador da República no Distrito Federal, Ivan Marx, requereu formalmente na tarde desta quarta- feira (4) explicações do ministro interino da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, a respeito das declarações do comandante geral do Exército Brasileiro, general Villas Boas.



"Oficie-se ao ministro da Defesa (via PGR), para ciência e manifestação sobre eventual risco de função interventora das forças armadas", escreveu o procurador da República, de próprio punho, em documento obtido pelo Destak.



Na noite desta terça, o militar usou sua conta no Twitter na noite desta terça-feira (3) para defender, sem citar nomes, que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a prisão em segunda instância.



"Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?", questionou o general.



Apesar de a declaração ter sido feita em sua página pessoal, o militar afirmou que o Exército "compartilha" o repúdio à impunidade. E afirmou ainda que o Exército está pronto para cumprir com suas obrigações, em "defesa da Constituição".