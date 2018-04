Procurador anuncia greve de fome para pressionar STF por prisão em 2ª instância

Suprema Corte decide na quarta-feira sobre prisão, com base em habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula

O procurador da República Deltan Dallagnol, responsável pela Operação Lava Jato, anunciou que fará greve de fome como forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF), que julga nesta quarta (4) a prisão em segunda instância com base no habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa do petista tenta evitar a prisão imediata, uma vez que Lula teve a condenação confirmada em segunda instância.

""4ª feira é o dia D da luta contra a corrupção na #LavaJato. Uma derrota significará que a maior parte dos corruptos de diferentes partidos, por todo país, jamais serão responsabilizados, na Lava Jato e além. O cenário não é bom. Estarei em jejum, oração e torcendo pelo país", afirmou o procurador.

A declaração de Dellagnol gerou uma série de manifestações nas redes sociais, contrárias e a favor da greve de fome anunciada pelo procurador. O juiz federal Sérgio Bretas, responsável pelas ações da Lava Jato no Rio de Janeiro, apoiou o procurador, mas não irá aderir à greve de fome.

"Caro irmão em Cristo, como cidadão brasileiro e temente a Deus, acompanhá-lo-ei em oração, em favor do nosso País e do nosso Povo", afirmou o magistrado pelo Twitter.

O ex-procurador Geral da República Rodrigo Janot usou suas redes sociais para pedir "mobilização" de todos. A ONG Observatório Social pretende entregar um abaixo-assinado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (2), com o objetivo de pressionar o entendimento dos ministros favor da prisão em segunda instância. Mais de 36 mil assinaturas já foram coletadas.

Críticas

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) criticou a ação do procurador.

"Ministros do Supremo já deram várias liminares sobre condenados em 2ª instância. Nunca houve passeatas, protestos irados, farisaísmo. Nada. Aí fica estranho só fazerem quando o caso do ex-presidente Lula vai ser julgado", escreveu em sua conta no Twitter.

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) também rebateu a ação: " Sinceramente, esse senhor faz um uso impróprio da religião nas atribuições profissionais de uma carreira de estado, portanto laicas. A publicidade desse uso só comprova q seu objetivo não é cristão, mas alimentar sua vaidade".